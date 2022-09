Ucraina ultime notizie. La Cina pagherà in rubli e yuan il gas russo

14:41 Madrid, gasdotto dei Pirenei è una questione europea

La possibilità di costruire un nuovo gasdotto attraverso i Pirenei, come connessione tra la Penisola iberica ed il resto d’Europa, è una questione che dovrebbe essere oggetto di “un dibattito” comunitario: è il messaggio con cui Madrid risponde alla presa di posizione assunta in merito dal presidente francese Emmanuel Macron, che, al contrario del cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha ritenuto che “non ci sia bisogno” di un condotto di questo tipo. A trasmettere la risposta è stata oggi la vicepremier e ministra della Transizione Ecologica spagnola Teresa Ribera, in un’intervista concessa alla radio Onda Cero e poi in conferenza stampa. “Non si deve parlare di un’infrastruttura pensata per il passato, quindi solo per il gas, ma che deve funzionare anche in futuro”, ha aggiunto Ribera, riferendosi alla necessità di trasportare anche idrogeno.