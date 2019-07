Mosca protesta, Putin esplora gli abissi con un sottomarino Ottocento gli arresti nel corso di una manifestazione contro la bocciatura delle candidature di opposizione alle prossime elezioni amministrative nella capitale

Vladimir Putin è sceso in batiscafo sul fondo del Golffo di Finlandia (Reuters)

2' di lettura

Si riapre in Russia una stagione di proteste, e di tolleranza zero da parte delle autorità. La scintilla si riaccende a Mosca: dove una manifestazione non autorizzata dal Comune e iniziata nel pomeriggio di sabato in centro, davanti al Municipio sulla Tverskaja, si è conclusa con l’arresto di centinaia di persone. L’ultima cifra fatta è di più di 800 fermati: «Russia senza Putin!», «Dimettiti!», gridavano.

Slogan che difficilmente sono arrivati alle orecchie di Vladimir Putin, impegnato in quelle stesse ore a esplorare i fondali del Golfo di Finlandia. Per rendere omaggio, a bordo di un batiscafo sceso a 50 metri di profondità, all’equipaggio di un sottomarino sovietico, il “Salmone dell’Atlantico”: scomparso in circostanze misteriose mentre tornava alla base di Pietroburgo, allora Leningrado, durante la Seconda guerra mondiale, la Grande guerra patriottica contro i nazisti. In seguito, Putin ha incontrato i parenti di 14 ufficiali della Marina coinvolti in una tragedia più vicina, un incendio scoppiato a bordo di un sottomarino nucleare nel mare di Barents il 1° luglio.

A Mosca la polizia ha arrestato più di 800 persone (Epa)

A Mosca, qualche migliaio di persone protestava contro la bocciatura di decine di candidature di membri dell’opposizione alle prossime elezioni del 18 settembre, per il rinnovo dei 45 membri della Duma cittadina. «La Russia sarà libera!», gridavano i manifestanti davanti ai massicci schieramenti di agenti in assetto antisommossa. Che, reagendo, hanno ferito almeno sei persone. La polizia ha inoltre fatto irruzione nello studio tv di Aleksej Navalny, bloccando la diretta web delle proteste.

Putin e il sottomarino affondato nel 1942 Photogallery15 foto Visualizza

Navalny e diversi altri oppositori erano già stati arrestati poco prima della manifestazione: Ilia Yashin, Liubov Sobol, Dmitry Gudkov, Ivan Zhdanov, tutti dissidenti a cui la Commissione elettorale non permette la candidatura. Ad alcuni di loro è stata perquisita la casa. L’accusa questa volta potrebbe essere più grave della solita “organizzazione di una manifestazione non autorizzata”: per “ostruzione al lavoro delle commissioni elettorali” gli organizzatori della protesta rischiano fino a cinque anni di reclusione. Il che non sembra aver scoraggiato il movimento: che ha già preannunciato una nuova manifestazione per il 3 agosto prossimo.