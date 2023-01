Mosca replica ai tank: missili ipersonici sull’Ucraina, almeno 11 morti nei raid. Cremlino: «Occidente in guerra»

7:17 Governatore Donetsk, situazione peggiora in Donbass



Lungo l’intera linea del fronte nella regione di Donetsk c’è un significativo aggravamento della situazione. Lo dichiara - come riporta l’agenzia Unian - il governatore dell’Oblast di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, sostenendo che a causa della mancanza di successi sul campo di battaglia gli occupanti russi hanno intensificato il bombardamento degli insediamenti. “La situazione è peggiorata in modo significativo - ha detto - dal sud al centro della regione. La parte più calda era e rimane la direzione Bakhmut, tuttavia ora c’è un inasprimento dei combattimenti anche ad Avdiivka”. “I russi - ha aggiunto - non riescono a sfondare la nostra linea di difesa nel Donbass. Il nemico subisce perdite significative di personale e veicoli corazzati. Per questo ricorre ancora una volta alla tattica della ’terra bruciata’, bombardando intensamente gli insediamenti e le comunità adiacenti alla linea del fronte con lanciarazzi e artiglieria”. In particolare sono finiti sotto il fuoco i distretti di Avdiivka, Vugledar, Toretsk e Bakhmut. .