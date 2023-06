Ucraina ultime notizie. Ucraina: «Abbiamo condotto azioni offensive in alcuni settori». Vaticano: Zuppi in missione a Kiev e Mosca

14:00 Kiev, metà dei bunker nella capitale è inutilizzabile

La metà circa dei bunker della capitale ucraina Kiev non è in condizione di essere usata in caso di attacchi aerei da parte di Mosca. Ad annunciarlo su Telegram è stato il ministro dell’Industria ucraino, Alexander Kamishin. Dei 1.849 rifugi controllati, solo 1.011 (55%) sono disponibili per l’uso, mentre altri 596 (31%) non sono in condizioni adatte all’uso. Le autorità ucraine - è stato poi reso noto - hanno trovato 242 rifugi a cui non sono nemmeno riuscite ad accedere, il tredici per cento del totale controllato.

Per il momento è già stato passato in rassegna un terzo dei bunker e dei rifugi della città, secondo le informazioni raccolte dall’agenzia di stampa Unian. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ordinato una revisione completa di tutte le strutture di difesa del paese alla fine della scorsa settimana dopo che tre persone sono rimaste uccise in un attacco russo a Kiev perché non sono riuscite a farsi aprire un rifugio, evento su cui stanno indagando le autorità della capitale.