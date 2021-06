Mosca scommette sulla digitalizzazione per cittadini e imprese

3' di lettura

Cosa desidera un imprenditore che importa ed esporta? Pratiche burocratiche snelle e un passaggio transfrontaliero rapido per le sue merci. Oggi gli imprenditori russi stanno cominciando a veder realizzarsi i loro sogni, almeno in parte. Le procedure interne doganali si stanno digitalizzando rapidamente, attraverso lo sportello unico, frutto di un processo che da qualche anno ha preso un notevole slancio in Russia: la digitalizzazione di ampi settori della vita economica, amministrativa, sociale, nonché di molti aspetti della quotidianità.

Il ruolo dello Stato è molto importante e si articola in due direzioni: iniziative governative finanziate dal budget e creazione delle condizioni per favorire l’iniziativa privata. L’e-government è molto esteso e oggi sono registrati nei vari portali oltre 75 milioni di persone, pari a oltre il 60% della popolazione attiva e degli anziani, mentre il livello medio di digitalizzazione delle procedure aziendali ha superato il 54 per cento.

Anche in Russia la pandemia ha dato una spinta decisiva in questo senso: ponendo un forte focus sull’intelligenza artificiale, il presidente Vladimir Putin ha incluso la trasformazione digitale dell’economia e della pubblica amministrazione tra i punti principali del suo programma per il decennio in corso.

Tra i 12 in via di realizzazione, il progetto nazionale “Economia digitale” è uno degli elementi centrali della politica economica e sociale.

Istituito nel giugno 2020, prevede una maggiore accessibilità dei servizi digitali sia per i cittadini che per le imprese, grazie a una copertura di rete completa, la formazione di specialisti nelle nuove professioni, proposte di nuovi servizi (es. AI, IoT, realtà virtuale) e la creazione di un nuovo quadro giuridico per garantire la sicurezza digitale. L’obiettivo è di arrivare, nel 2024, a erogare ai cittadini e alle imprese il 95% dei servizi statali e municipali in forma digitale.