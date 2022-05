Putin alle truppe: combattete per la nostra sicurezza. La Nato minaccia i nostri confini

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria. Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria». Così il presidente russo Vladimir Putin apre il suo discorso per la giornata della Vittoria alla parata sulla Piazza Rossa a Mosca. “La Russia - dice Putin - è sempre stata favorevole alla creazione di un sistema indivisibile per la sicurezza, ma la Nato non ha voluto ascoltarci».

E ancora, su quello che sta succedendo in Ucraina: «I Paesi della Nato non hanno voluto ascoltarci, quando lo scorso dicembre abbiamo proposto di definire un accordo sulla sicurezza. Significa che avevano altri progetti. Avevano preparato apertamente un’altra operazione punitiva nel Donbass, una aggressione nelle nostre terre storiche, inclusa la Crimea, a Kiev si è parlato di ripristinare le armi nucleari. Il blocco Nato ha iniziato a militarizzare i territori vicino ai nostri confini. E questo per noi rappresentava una minaccia inammissibile ai nostri confini. Il pericolo è cresciuto ogni giorno, il nostro è stato un atto preventivo, una decisione necessaria e assolutamente giusta». Perché con l’attacco all’Ucraina Mosca ha risposto ad “una minaccia diretta vicino ai confini russi”, perché «una attacco era stato preparato, anche alla Crimea».

Stoccata agli Usa ma anche «onore» agli eserciti alleati

Poi Putin concede: «L’orrore di una guerra globale non si deve ripetere». C’è spazio per un poco di umana pietà: la morte di ogni soldato e ufficiale è una «perdita irreparabile», e il governo russo farà di «tutto per aiutare le loro famiglie». E una stoccata all’America: «Voglio che i veterani americani sappiano che siamo orgogliosi delle loro gesta», ha detto Putin , affermando che gli Usa hanno vietato di andare a Mosca ad un gruppo di ex combattenti Usa della Seconda Guerra mondiale.

“Gli Stati Uniti d’America, soprattutto dopo il crollo dell’Unione Sovietica, hanno iniziato a parlare della loro esclusività, umiliando così non solo il mondo intero, ma anche i loro satelliti, che devono fingere di non accorgersi di nulla e ingoiare docilmente tutto ma la Russia ha un carattere diverso. Non rinunceremo mai all’amore per la Patria, alla fede e ai valori tradizionali, ai costumi dei nostri antenati, al rispetto per tutti i popoli e le culture”.



In un altro passaggio Putin ha reso comunque «onore alle truppe degli eserciti alleati, gli americani, i britannici, i francesi, oltre ai soldati della Cina e ai partigiani, a tutti coloro che hanno sconfitto il nazismo».