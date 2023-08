Drone marino colpisce nave da guerra russa con circa 100 militari a bordo

9:15 Papa, Zuppi andrà a Pechino

L'idea di nominare rappresentante permanente che faccia da ponte per mediare su minori deportati in Russia Il Papa, in una intervista esclusiva a Vida Nueva, conferma che il cardinale Matteo Zuppi, designato come inviato speciale del Papa per la pace in Ucraina, si recherà a Pechino, dopo aver visitato Kiev, Mosca e Washington. Riguardo alla mediazione per ottenere il ritorno dei minori deportati in Russia, Francesco sottolinea che «sto pensando di nominare un rappresentante permanente che faccia da ponte tra le autorità russe e ucraine». Al di là di questo conflitto, rivela che il Vaticano sta finalizzando «un incontro per la pace con i leader religiosi ad Abu Dhabi».