Esplosioni vicino a Zaporizhzhia. Putin, studiamo piano pace leader africani

12:03 Più di 300 sacerdoti ortodossi chiedono la rottura definitiva con Mosca

Più di trecento sacerdoti della Chiesa ortodossa ucraina Upz (Ukrainskaja Pravoslavnaja Zerkov), ancora formalmente legata al patriarcato di Mosca, ha inviato una lettera al metropolita Onufryj di Kiev, capo della giurisdizione ucraina, esprimendo costernazione dopo la distruzione della cattedrale della Trasfigurazione di Odessa, una delle maggiori chiese Upz di tutto il Paese.

«Non vogliamo soffrire né per la Russia, né per Putin e neppure per Kirill», si legge nell'appello rilanciato da Asianews , in cui si chiede di troncare subito e in via definitiva le relazioni con la Chiesa moscovita. La tragedia di Odessa viene definita «un atto di barbarie”, e i sacerdoti chiedono di riunire il Sinodo della Upz, per sancire il distacco dalla gerarchia che “sostiene il genocidio degli ucraini, per mano degli occupanti russi. Migliaia di ucraini non vedranno più il cielo rischiarato dal sole, non scriveranno più versi poetici, non doneranno mazzi di fiori alla persona amata e non prenderanno più in braccio il proprio figlioletto… E tutto questo dolore inesprimibile, questa immane tragedia in nome della giustizia satanica proveniente dalle fogne moscovite, come proclama il patriarca. E noi che cosa gli rispondiamo?».

L'aggettivo «satanico» viene usato più volte nella lettera per definire l'aggressione russa contro l'Ucraina, e in particolare i proclami di Kirill, il cui nome, spiegano i sacerdoti, «si è continuato a ricordare nelle liturgie da parte di molti di noi, nonostante le decisioni del Sinodo dello scorso anno». Diversi vescovi e metropoliti Upz continuano a sostenere “l'unità con il patriarcato di Mosca”, da dove la giurisdizione ucraina viene continuamente ricordata come «parte della Chiesa ortodossa russa». Per questo l'appello a Onufryj, che secondo i firmatari «non ha cercato di convincere del contrario né gli ucraini, né i russi».