Ucraina ultime notizie. Putin: Comprendo le preoccupazioni della Cina per Ucraina. Russia: Missili Usa a lungo raggio sono linea rossa

12:40 Media, Putin preoccupato da abuso alcol nella sua cerchia



Preoccupazione del presidente russo Vladimir Putin per l’abuso di alcol nella sua cerchia ristretta e tra i vertici della Federazione a causa dello stress per l’operazione speciale e le sanzioni che ne sono seguite. Lo riferisce il sito indipendente Meduza facendo riferimento a un discorso del presidente in un incontro ad agosto con il capo della regione di Vladimir, Alexander Avdeev.

Putin ha precisato che nell’ambito della lotta alla dipendenza da alcol, “nulla dovrebbe essere vietato. Al contrario, è necessario promuovere uno stile di vita sano”. Pochi giorni prima incontrando un altro govrnatore, il capo della regione di Kirov, Alexander Sokolov, il presidente della Russia ha parlato ancora dell’’alto livello di alcolizzazione della popolazione’’ nelle città industriali della regione.

Una fonte di Meduza vicina al Cremlino ha spiegato che la menzione di questo argomento è stata una sorpresa anche per i governatori, poiché non è “nemmeno tra i primi dieci argomenti” in quelle regioni. Insomma, secondo gli informatori del sito, le parole di Putin non erano riferite alle statistiche ma ai funzionari russi che hanno iniziato a bere alcolici molto più spesso e molto di più da quando è partita l’operazione speciale in Ucraina.