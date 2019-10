Moscopoli, pressing di Italia Viva su Salvini: interrogazione urgente «per fare chiarezza» La mossa del gruppo di renziani al Senato dopo la puntata di Report: viene richiesto ai ministri di Giustizia, Interno e Affari esteri di fare chiarezza sui fatti e sui «reali rapporti tra Gianluca Savoini e Matteo Salvini» di An.C.

Moscopoli, Conte: "Savoini non ha mai avuto ruoli nel governo"

Pressing di Italia Viva su Matteo Salvini sul caso Moscopoli. Il gruppo di ex Dem ha presentato in Senato una interrogazione urgente ai ministri della Giustizia, dell’Interno e degli Affari esteri sul dossier, ovvero sull’incontro che sarebbe avvenuto il 18 ottobre del 2018 al Metropol di Mosca tra il segretario della Lega e alcuni avvocati russi per una compravendita di gas che avrebbe dovuto finanziare il Carroccio. «Bonafede, Lamorgese e Di Maio hanno il dovere di rispondere quanto prima», ha affermato il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone. La mossa dei renziani è scattata dopo la puntata della trasmissione televisiva Report di lunedì, e il servizio sul caso dei presunti fonti russi al Carroccio.

Cosa chiede l’interrogazione

L’interrogazione è stata presentata - si legge nel testo del documento - «per sapere: se i ministri in indirizzo non intendano approfondire, sulla base delle rispettive attribuzioni, i reali rapporti tra Gianluca Savoini e Matteo Salvini e per quale motivo dal 2013 a oggi si siano recati numerose volte a Mosca per incontrare Kostantin Malofeev». Secondo la trasmissione Report, infatti, l’elezione di Salvini a segretario del partito coincide con l’avvicinamento della Lega alla Russia. I rapporti vengono rinsaldati con l’invito di Malofeev, uomo d’affari russo vicino al Fronte Nazionale di Le Pen (oggi Raggruppamento nazionale) durante il congresso di Torino che si è tenuto sei anni fa. L’interrogazione urgente chiede ancora «quali iniziative (i tre mninistri, ndr) intendano porre in essere per fare chiarezza».

Fondi russi: Zingaretti, nessuno censuri Report

La puntata di Report è diventata un caso politico. I consiglieri di Lega e FdI che siedono nel Cda della Rai hanno accusato la trasmissione di aver violato la par condicio in vigore a pochi giorni dalle elezioni regionali in Umbria. «Nel servizio pubblico si difenda la libertà di espressione. Se qualcuno deve esprimere opinioni diverse o fornire versioni alternative ha il diritto di farlo. Ma censurare non può farlo nessuno. #reportrai3». Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti è intervenuto su Twitter sulla trasmissione che si è occupata dell’affaire Russia-Lega.