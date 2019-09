Mossa anti-dazi, Carel al raddoppio negli Usa

L’inaugurazione dell’ampliamento negli Stati Uniti segue di poche settimane l’avvio formale del nuovo impianto cinese dell’area di Suzhou, sito da oltre 15mila metri quadri che vede ora spazi triplicati. Ampliamenti in Cina e negli Usa a cui si aggiunge l’inserimento di una nuova linea produttiva in Croazia, portando così a 20 milioni l’investimento dell’ultimo biennio per il rinnovamento produttivo. Crescita strutturale dunque necessaria per Carel in modo da gestire commesse crescenti, a cui si affianca però uno sviluppo per linee esterne che ha visto in poco tempo la concretizzazione di due acquisizioni in Italia e Germania, operazioni che portano a nove i siti produttivi del gruppo. In crescita ininterrotta dal 2010, Carel ha chiuso il 2018 con 280 milioni di ricavi, lievitati in media dell’11% all’anno dal 2015. Progressi che accelerano nel 2019, con un primo trimestre che vede un aumento vicino al 20% sia per il fatturato che per l’Ebitda anche per effetto del nuovo perimetro di consolidamento. La crescita organica risulta comunque superiore al 6%, rendendo necessario un ampliamento del personale anche in Italia, dove operano 700 dei 1650 addetti del gruppo.Che pure essendo ora impegnato ad integrare le ultime acquisizioni e a mettere a regime le nuove linee produttive, non abbandona la strada della crescita per linee esterne, puntando a target complementari in termini di prodotto o mercato.