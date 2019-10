Mossa di Autostrade: Spea fuori dai controlli su viadotti e gallerie

Ma i risultati non arriveranno presto: le metodologie vanno studiate a fondo, per conciliare attendibilità scientifica e omogeneità a livello nazionale. Quindi passano dalla fattibilità anche su infrastrutture gestite da enti con poche risorse (come le Province) e dall’effettiva entrata in funzione dell’Ansfisa, l’agenzia prevista d’urgenza dal decreto Genova un anno fa e ostacolata da resistenze interne al ministero.

I 360 milioni in più

In attesa della revisione delle metodologie, va avanti il piano avviato da Aspi a inizio 2019: 360 milioni aggiuntivi rispetto al piano economico finanziario in corso per 350 interventi su opere d’arte, in buona parte già previsti ma in tempi doppi rispetto a quanto fissato ora. Un anticipo che di fatto è il segnale atteso dopo le accuse di rinvii nei lavori venute dalla commissione ministeriale ispettiva sul crollo del Morandi e dalla magistratura.

Ben 70 degli interventi sono previsti nella zona di Genova, come segno di attenzione al territorio colpito dal crollo del Morandi e, soprattutto, per allentare la pressione della Procura di Genova, che ha avviato indagini su vari viadotti, soprattutto intorno alla città.

Misure cautelari respinte

Proprio in quest’ultimo ambito e sempre il 22 ottobre, il gip di Genova ha respinto la richiesta di ulteriori misure cautelari per 11 indagati nell’inchiesta sui report edulcorati. Tra essi, l’ex amministratore delegato Antonino Galatà, sostituito a settembre, che a metà ottobre ha subìto anche una perquisizione in casa. Il pm, Walter Cotugno, si opporrà al Tribunale del riesame.

Il rischio rincari dei pedaggi

Non è stato specificato come i 360 milioni verranno suddivisi tra manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e investimenti. Un elemento importante, perché i costi riconducibili a queste ultime due categorie vengono riconosciuti ai fini degli aumenti tariffari annuali e quindi non gravano sulla società ma vengono coperti con i pedaggi. Il risultato finale dipenderà dall’efficacia della vigilanza ministeriale sulla contabilità dei lavori.