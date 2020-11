Mossa (Banca Generali): «Giusto distribuire dividendi e incentivare gli Eltif» L’a.d. ha sottolineato la necessità di condividere gli utili con investitori e ha proposto nuovi stimoli fiscali sugli Eltif per spostare la liquidità sull’economia reale di Isabella Della Valle

L’approvazione del bilancio relativo ai primi 9 mesi del 2020 di Banca Generali oltre a evidenziare il buon andamento dei conti è stata anche l’occasione per fare il punto su diverse tematiche che contraddistinguono il nostro mercato in questa fase congiunturale così delicata e colma di incognite, dove le domande sono tante, ma le risposte poche. L’attenzione dell’amministratore delegato Gianmaria Mossa si è soffermata in primo luogo sul tema della liquidità e sull’enorme quantitativo attualmente...