Mossa: «L’impegno di Banca Generali? pagare una maxi-cedola ai soci» Il bilancio 2020 record lascia il gruppo in linea con gli obiettivi del piano triennale. Pronti 3,3 euro per azione quando la Bce darà il via libera di Maximilian Cellino

Banca Generali investe negli alberi di Treedom

Il bilancio 2020 record lascia il gruppo in linea con gli obiettivi del piano triennale. Pronti 3,3 euro per azione quando la Bce darà il via libera

2' di lettura

Banca Generali chiude il 2020 con utili da record, che la mettono nelle migliori condizioni per raggiungere gli obiettivi del piano industriale triennale, e un impegno concreto con i propri soci per distribuire i dividendi maturati negli ultimi due esercizi non appena sarà possibile. Se sul primo aspetto il gruppo attivo nel risparmio, che ha realizzato profitti per 275 milioni di euro migliorando ulteriormente dell’1% i risultati dello scorso anno, non si distacca di molto dagli altri protagonisti...