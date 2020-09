«Mostra del Cinema, da «Molecole» un omaggio a Venezia

Segre - che nel 2011 con Io sono Li ha vinto il premio Lux come migliore film europeo - alterna filmini Super8, girati dal padre in gioventù, a riprese della città, in cui il regista è bloccato per la repentina chiusura dei confini tra regioni imposta dalla pandemia. Segre, che da anni vive a Roma e che si trovava a Venezia per due progetti tra teatro e cinema, si è ritrovato così a ripiegare, ma il verbo in questo caso è improprio, su un progetto inedito e istintivo.

“Imprigionato” a Venezia, filma la città nativa di suo padre, senza le calamità dell'acqua alta e del turismo invasivo, legandola alla nostalgia verso la figura paterna, al tentativo di una comprensione più profonda del loro rapporto.Tra fotografie, le riprese e le belle musiche di Teho Teardo emerge una città deserta, dove un'amica gondoliera, figlia di campioni, guida il regista tra l'eccezionale acqua bassa e lo porta tra i giovani che resistono in laguna, nonostante le difficoltà lavorative e l'incertezza di un futuro, che contempla l'essere inghiottiti dall'acqua. Ci sono i racconti del pescatore catastrofista, di chi per professione ha vegliato sulle maree e come filo conduttore vi è una lettera scritta dal figlio al padre, quando Segre aveva 25 anni, e che non ha mai ricevuto risposta: «Nella vita capita di non sentirsi troppo bene e capita addirittura di credere che nessuno possa capire perché, nemmeno tuo padre e tuo figlio. Perché è davvero così. Perché davvero a volte nella vita sei solo».

Come lo siamo stati nel periodo della quarantena, nei vuoti che insegnano a dialogare con l'inevitabile. Un bel prologo per una Mostra che, nel rispetto delle norme anticovid, sarà meno glamour, ma si prospetta carica di contenuti.