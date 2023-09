Mostra del cinema, non si placa la bufera su Favino per «l’italianità». Gli Oscar Ferretti e Lo Schiavo si raccontano

La bufera Favino e gli Oscar di Ferretti e Lo Schiavo Photogallery9 foto Visualizza

Francesca Lo Schiavo ha parlato della necessità di una sintonia con il regista, «con la sua innata sensibilità. Bisogna avere l’umiltà di mettersi al servizio della sua idea. Abbiamo incontrato grandi maestri che rimarranno sempre nella storia del cinema. A cominciare da Liliana Cavani, che è stato la mia prima committente. Sono venuta a contatto con questa artista che metteva tanta forza per guidare gli attori, costruire i film e mi è stata di grande insegnamento. Cerco sempre di mettermi in ascolto, di incamerare esperienze, di prestare la massima attenzione durante le riunioni con il regista. Un film è come una nave che è ancorata in porto e poi inizia il viaggio».

L’amicizia con Federico Fellini e Martin Scorsese

Dante Ferretti ha poi rievocato il rapporto di amicizia con Federico Fellini, di cui ha curato le scenografie degli ultimi sei film. «Federico abitava a Roma in via Margutta e io via Babbuino, a pochi passi da lui. La mattina andavamo a Cinecittà assieme: ci trovavamo al bar Canova. E lui mi diceva sempre “Ciao Dantino, che ti sei sognato stanotte?”, la prima volta gli ho risposto “Niente”, il secondo giorno “Non mi ricordo” e i giorni successivi mi sono detto “Qui bisogna inventarsi qualcosa” e mi sono messo a raccontare di quando ero piccolo. Mi è ritornato in mente di quando mia madre mi chiedeva di andare il mercato a comprare della carne e io avevo 7 anni e io andavo dalla “macellara” che appoggiava le “bocce” sul bancone e poi della pescivendola che teneva in mano un anguilla che di muoveva. Fellini rideva e poi li ha messi ne “La città delle donne” come sogni di Mastroianni.

Anche Lo Schiavo è ritornata alle sue origini: «Pensavo di fare l’architetto di interni e volevo conciliarlo con il cinema. Dante mi ha invitato ad andare sul set di “Todo Modo”. E lì ho capito che era quello che volevo fare. Dopo un anno iniziavo sul film di Liliana Cavani: ero assistente dell’arredamento dell’art director. Lì nasce la mia attenzione e il mio amore per il dettaglio, non ero mai passiva, giravo per antiquari e proponevo.Non bisogna mai sentirsi preparati e arrivati, ma impadronirsi sempre più del lavoro. Quando Federico Fellini girava “La Nave va” io ero assistente dell’arredatore, Massimo Tavazzi, dovevo arredare tutte le cabine della nave e ho fatto bene il mio lavoro. Io ero sempre lì pronta a tutto. Quando è iniziato il naufragio della nave e non c’erano effetti speciali. C’era una grandissima piattaforma di legno che doveva inclinarsi e tutti i mobili scendevano. Era una scena che si poteva girare una sola volta. Io, per essere sicura che tutto andasse bene, mi sono legata e non sono scesa dalla pedana. Alla finge nei titoli di coda ho avuto la gioia di vedere il mio nome associato a quello di Massimo Tavazzi. Era stato Fellini, mi aveva promosso. Sono andata da lui per ringraziarlo e mi ha detto solamente: “Lei ha fatto un lavoro da arredatore non da assistente. Chiuso”. E questo mi ha fatto capire che questa era la mia strada».

Tante le volte in cui sono stati nominati per l’Oscar. «Lo vincevano sempre gli altri - spiega Ferretti -. Non volevamo più andarci. Nel 2005ci ha convinto Scorsese. E poi abbiamo sentito che dicevano: “L’Oscar va a Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo». «Lo Sciavo», corregge Francesca.