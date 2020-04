Mostra o museo, la visita virtuale buca lo schermo

8' di lettura

In vista della riapertura dei luoghi della cultura prevista il 18 maggio, con il passaggio alla “fase 2” dell’emergenza Covid-19, scopriamo che il lockdown ha cambiato il volto dei musei e delle mostre grazie al digitale. A partire dalla mostra alle Scuderie del Quirinale “ Raffaello. 1520-1483” si svela online che dal 26 marzo ha raggiunto 2 milioni di visitatori sulle varie piattaforme (Facebook, Instagram, YouTube e Twitter), agli Uffizi Decameron e a tutti i tour in realtà virtuale delle sale del museo che hanno registrato solo su Facebook 1,7 milioni di visualizzazioni e 44.888 follower (su Instagram 468.586), ancora alle Passeggiate del Direttore (Christian Greco) del Museo Egizio che ha contato finora 102.365 visualizzazioni complessive e via elencando passando dalla Resistenza culturale di Pinacoteca di Brera al Parco di Ostia Antica , fino a Pompei (con la preview della mostra «Pompéi» prevista al Gran Palais di Parigi) e a piccole realtà come Oriolo Romano. I musei hanno bucato lo screen di cellulari e pc con gli account social raddoppiando la presenza e ampliando il loro pubblico. Le tante esperienze virtuali che i musei e le istituzioni culturali italiane hanno offerto al pubblico e l’elenco delle attività svolte dagli oltre 4.000 musei italiani lanciate su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, sui siti web, sulle web tv e su Google Art & Culture sono state raccolte su appuntamenti virtuali del Mibact . Così i musei e le istituzioni culturali sono entrati nelle case degli italiani per mostrar le opere del nostro patrimonio artistico digitalizzate ad alta definizione.

La svolta: com’eravamo

C’è vita nei musei italiani, cosa sta cambiando? Molto. «Un anno fa la situazione era frammentata, l’innnovazione digitale era presente a macchia di leopardo» spiega Deborah Agostino, condirettore Area Institutions & Public Administration del Mip- Politecnico di Milano e coordinatore gruppo in Management per i Beni e Attività Culturali. «Nella survey del 2019 su un campione di 476 musei italiani il 76% non aveva un piano strategico d'innovazione digitale, pochissimi avevano fatto significativi investimenti in contenuti digitali e solo un museo su due aveva un sito navigabile da telefonino: il 69% dei musei era presente almeno su un canale social (erano il 57% nel 2018), soprattutto su Facebook (dal 54% cresciuti al 67% nel ’19) e Instagram (passati dal 23% al 26%). L’uso del digitale era finalizzato alla comunicazione delle attività del museo, l'innovazione digitale era un complemento alla visita o offriva una modalità da casa (videogiochi), ovviamente restava centrale l’esperienze in loco» prosegue la professoressa.

Pinacoteca di Brera, Sale Napoleoniche

A che punto siamo

Negli ultimi due mesi di Covid i musei sono stati chiusi (decreto dell’8 marzo con l’ #iorestoacasa usato dal 92% dei post dei musei) ed è cambiata la prospettiva: il digitale diventa lo strumento unico per mantenere aperta l’istituzione e interagire col pubblico: dall’8 marzo con #museichiusimuseiaperti parte l’attività virtuale per diffondere le conoscenze dei musei e cambia la modalità di fruizione: il giorno di Pasqua l’evento musicforhope di Andrea Bocelli nel Duomo deserto di Milano raggiunge 2,7 milioni di persone su YouTube in diretta e 26 milioni di visualizzazioni complessive in meno di 24 ore (ad oggi sono 38,8 milioni). «La partecipazione culturale cambia. L’unico strumento delle istituzioni culturali per raggiungere il pubblico in tempo reale sono i social media: in Italia le piattaforme più diffuse sono YouTube col 87% di penetrazione, Facebook con l’81% e Instagram col 55%» spiega Agostino. «Così il museo (e anche il teatro) entrano nella vita quotidiana delle persone rimaste a case, grazie a professionisti con competenze digitali (36% interni ai musei)» prosegue il direttore dell’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano. Il monitoraggio svolto da inizio gennaio ha rivelato nel mese di marzo che al museo si può tornare spesso perché rappresenta un luogo di conoscenza attiva. «La nostra indagine su 100 musei sull'uso dei canali social nelle quattro settimane di marzo mostra un picco di post sugli account dei musei: su Facebook si è passati da dicembre a marzo da 24,7 (numero medio) di post mensili a 40,2, il più attivo il Museo Archeologico di Napoli (Mann) con 188 post, su Twitter da 29,4 a 60, 4, al top l’ Archeologico di Cagliari con 318, su Instagram da 14,6 a 33,3, con 164 di Palazzo Grimani di Venezia . Insomma ai musei chiusi ha fatto da contraltare la vivace attività social sui contenuti digitali». Con quale effetto? «Sono cresciuti i follower dei musei: +5,1% in media per la pagina Facebook, +7,2% su Instagram e +2,8 su Twitter. Di solito l’incremento mese su mese è sotto l’1% a dimostrazione del maggiore interesse verso l’offerta culturale social dei musei. In molti hanno cominciato a seguirli, un potenziale pubblico di domani» spiega Agostino.

L’AUMENTO DELL’USO DEI CANALI SOCIAL MEDIA DA PARTE DELLE ISTITUZIONI CULTURALI Numero medio di post mensili. (Fonte: Politecnico Milano, Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali, 16 Aprile 2020)

La migrazione digitale della conoscenza

Cosa hanno proposto i musei e come hanno creato la relazione col pubblico? «Hanno divulgato conoscenza raccontando l’opera, intervistando l’esperto, facendo lezione o una visita guidata col direttore, oppure con un’interazione asincrona – la definisce la professoressa Agostino –, cioè chiedendo all’utente online un riscontro con l’invito a ricreare l’opera a casa, fotografandola e inviandola, proponendo una caccia al tesoro remota o attraverso quiz e test. Infine, attraverso interazioni sincrone, cioè dando appuntamento a incontri con gli «amici del museo» e con attività educative» prosegue nell’analisi. Risultato? Sorprendentemente sono cresciuti i post, i follower e le visualizzazioni, ma non sono aumentate, se non di poco, le interazioni, su Facebook meno che su Instagram» si stupisce la docente. Il tempo di fruizione? Hanno avuto più successo gli eventi brevi e frequenti.

I bandi per la digitalizzazione

In questi giorni di emergenza diversi i soggetti pronti a offrire risorse alle istituzioni culturali che vogliono velocemente aggiornare le infrastrutture digitali, le competenze e le professionalità. E diverse le opportunità di partecipare a bandi come Bando SWITCH_Strategie e Strumenti per la Digital Transformation nella Cultura della Fondazione Compagnia di San Paolo (scade 28 maggio) e la call MuseiAperti Project - Microsoft che dà l'opportunità ai musei di accedere gratuitamente per 6 mesi a una piattaforma in grado di offrire alle scuole contenuti attraverso un ambiente Office 365 subito funzionante con 5000 licenze A1 (online) per studenti e 5000 licenze A1 per docenti.