Mostra di Venezia: i favoriti per il palmarès

Miss Marx

Possibili outsider

Tra i possibili outsider, ci sono sicuramente il messicano Michel Franco, che con il suo durissimo «Nuevo orden» ha dato vita a uno dei film shock della Mostra, e l'ungherese Kornél Mundruczó con «Pieces of a Woman». Possibilità anche per altri due lavori che hanno diviso molto: «The Disciple» di Chaitanya Tamhane e «Cari compagni» del russo Andrey Konchalovsky

Attori e attrici

Non semplicissimo pronosticare chi possano essere le Coppe Volpi di quest'anno, per ragioni diverse: da una parte una carenza, rispetto alla tradizione, di grandi interpretazioni maschili, dall'altra un gran numero di interpretazioni femminili di notevole importanza.Tra gli uomini, si può pensare a Alec Utgoff per «Never Gonna Snow Again» o a Aditya Modak di «The Disciple», ma attenzione al sempre quotato Pierfrancesco Favino di «Padrenostro» e chissà che la giuria non ci riservi qualche sorpresa.

Leggi anche Nomadland chiude il concorso. Una vita nomade per Frances McDormand

Per la Coppa Volpi femminile, invece, c'è davvero l'imbarazzo della scelta: da Romola Garai («Miss Marx») a Vanessa Kirby («Pieces of a Woman», ma anche il già citato «The World to Come»), passando per Jasna Djuricic («Quo vadis, Aida?»), Yuliya Vysotskaya («Cari compagni») e la straordinaria Frances Mc Dormand («Nomadland»), le possibilità sono davvero molteplici.

Leggi anche Venezia ’77: al via la Mostra con il bel film di Luchetti

Il premio Mastroianni per gli attori emergenti potrebbe invece andare al giovanissimo protagonista di «I figli del sole», Ali Nasirian.