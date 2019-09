Mostra di Venezia, questa sera la consegna dei premi ufficiali. Ecco i favoriti

Un altro titolo che punta al Leone d'oro è «Ema» di Pablo Larraín, ennesima conferma dello straordinario talento di questo grande regista cileno: non è un film semplice e non tutti lo hanno amato, ma è forse il lungometraggio più affascinante tra quelli proposti in concorso.

Buone possibilità anche per «Babyteeth» dell'esordiente australiana Shannon Murphy, notevole opera prima, profonda e delicata allo stesso tempo, e per «The Painted Bird» del regista ceco Václav Marhoul, una galleria di orrori della Seconda Guerra Mondiale che in molti hanno giudicato immorale, ma che per le tematiche proposte potrebbe essere premiato.



Arrivando agli italiani, il titolo con le maggiori chances di vittoria è l'applauditissimo «Martin Eden» di Pietro Marcello, ma va sottolineata anche l'ottima figura de «Il Sindaco del Rione Sanità» di Mario Martone e del potentissimo «La mafia non è più quella di una volta» di Franco Maresco.

Luca Marinelli, protagonista di «Martin Eden», potrebbe vincere la Coppa Volpi come miglior attore, anche se la concorrenza è agguerrita e la straordinaria prova di Joaquin Phoenix in «Joker» non è certo passa inosservata.

Per quanto riguarda la Coppa Volpi per la miglior attrice, da evidenziare le grandi prove delle americane Meryl Streep («The Laundromat») e Scarlett Johansson («Marriage Story»), protagoniste di due film bellissimi, che meritano di entrare nel palmarès. Altri nomi importanti sono quelli di Catherine Deneuve («La vérité») e Gong Li («Saturday Fiction»), ma la giura potrebbe optare per la “novità” Mariana di Girolamo e per la sua trascinante performance in «Ema» di Larraín.



Infine, da sottolineare le emozioni che ha provato il pubblico veneziano ieri sera incontrando una leggenda della musica come Roger Waters, arrivato al Lido per presentare il film concerto «Roger Waters Us + Them»: durante i suoi interventi, ha parlato anche di tematiche impegnate, relative all'ambiente e al pericolo dei neofascismi in Italia e in Europa. È stato un evento ancora più speciale, perché proprio ieri era il compleanno di Waters, che ha spento a Venezia 76 candeline.