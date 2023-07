Mostra di Venezia: sei i film italiani in concorso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Svelato il programma della Mostra del Cinema di Venezia: è stato presentato il ricchissimo cartellone della kermesse lagunare, che quest'anno spegne ottanta candeline e si svolgerà dal 30 agosto al 9 settembre.

Come annunciato in precedenza, il film d'apertura sarà “Comandante” di Edoardo De Angelis, che ha sostituito “Challengers” di Luca Guadagnino: “Challengers” è stato infatti ritirato dalla selezione a causa dello sciopero degli attori che, secondo la produzione, non avrebbe permesso di dare al film il giusto rilievo mediatico tanto che la data di uscita è stata spostata ad aprile del 2024. Il direttore Alberto Barbera ha sottolineato come questo sciopero abbia creato una certa turbolenza negli ultimi giorni, ma che in realtà l'unico film, tra gli americani selezionati, che abbia declinato l'invito sia stato proprio quello di Guadagnino.



The palace

“Comandante”, che vede protagonista Pierfrancesco Favino nei panni del Comandante Salvatore Todaro, verrà presentato in concorso, mentre il lungometraggio di chiusura – “La sociedad de la nieve” di Juan Antonio Bayona – è stato inserito fuori concorso.Oltre al film di De Angelis, in lizza per il Leone d'oro ci saranno altri cinque titoli italiani: “Enea” di Pietro Castellitto, “Finalmente l'alba” di Saverio Costanzo, “Lubo” di Giorgio Diritti, “Io capitano” di Matteo Garrone e “Adagio” di Stefano Sollima.

La sociedad de la nieve

Grandi nomi in competizione

In competizione trovano spazio diversi dei titoli statunitensi più attesi dell'anno: da “The Killer” di David Fincher a “Maestro” di Bradley Cooper, fino a “Priscilla” di Sofia Coppola, incentrato sulla vita di Priscilla Presley, e “Ferrari” di Michael Mann.Molto attesa anche la compagine degli autori francesi, in cui troviamo nomi del calibro di Stéphane Brizé con “Hors saison”, Bertrand Bonello con “La bête” e Luc Besson con “Dogman”.

Cuo de Chance

Attesa spasmodica inoltre per “Evil Does Not Exist”, il nuovo lungometraggio del regista giapponese Ryusuke Hamaguchi, autore del bellissimo “Drive My Car”, così come per “Poor Things” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e “El conde” di Pablo Larraín.

Poor Things

Fuori concorso e Orizzonti

Moltissimi i nomi importanti fuori concorso, a partire da veri e propri maestri come Roman Polanski con “The Palace”, Woody Allen con “Coup de chance”, William Friedkin con “The Caine Mutiny Court-Martial” e il documentarista Frederick Wiseman con “Menus plaisirs – Les troisgros”.Grande attesa anche per “Hit Man” di Richard Linkalter, “Aggro Dr1ft” di Harmony Korine, il mediometraggio “The Wonderful Story of Henry Sugar” di Wes Anderson, “L'ordine del tempo” di Liliana Cavani e “Welcome to Paradise” di Leonardo Di Costanzo.