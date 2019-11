«Motherless Brooklyn», atmosfere noir in un film dal sapore classico

Una trama ricca di sorprese e colpi di scena dà voce a una metafora della crisi economica e delle diseguaglianze sociali: una famiglia che lotta ogni giorno per sbarcare il lunario, intravvede una svolta di vita quando il figlio maggiore potrebbe essere assunto per aiutare a studiare una ragazza di una famiglia molto benestante.



«Parasite» colpisce per la capacità del regista di giocare con vari registri (dalla dark-comedy al thriller), con alcune dinamiche che in qualche modo ricordano «Noi» di Jordan Peele.

Il film, supportato da un'ottima prova del cast (su tutti Song Kang-ho, volto notissimo ai fan del cinema della Corea del Sud) è ambientato in Corea del Sud, ma ha una valenza universale nel proporre spunti di riflessione profondi, che uniti a scene fortemente comiche, a personaggi sfaccettati e a un finale davvero indimenticabile lo rendono coinvolgente e straordinario.



D'altra parte la firma di Bong Joon-ho è quella di un regista formidabile, già autore di pellicole altrettanto notevoli come «Memoris of Murder», «The Host» e «Madre».

Dopo le due prove in lingua inglese, valide ma meno incisive («Snowpiercer» e «Okja»), il regista ha ritrovato in patria lo smalto di un tempo, realizzando un'opera fondamentale, meritatamente premiata col riconoscimento più ambito sulla Croisette.