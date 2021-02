Moto, il 2021 parte in salita: a gennaio vendite giù del 5,5%, crolla l’elettrico Il mercato dei veicoli a emissioni zero chiude con 485 immatricolazioni, ovvero il 60,57% in meno rispetto allo stesso mese di un anno fa di Antonio Larizza

Dopo aver chiuso il 2020 contenendo le perdite (-5,5%) nonostante il lockdown di primavera, il mercato delle moto inizia il 2021 con una battuta d’arresto: a gennaio le immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori hanno complessivamente fatto segnare un –18,21% rispetto allo stesso mese di un anno fa.

Emergenza sanitaria e telelavoro frenano il mercato

Secondo gli analisti dell’Associazione nazionale ciclo motociclo e accessori (Ancma), che è anche la fonte dei dati, il calo registrato a gennaio è dovuto da una parte al «prolungamento delle misure di contenimento della pandemia per il perdurare dell’emergenza sanitaria» e dall’altra al crescente «ricorso al telelavoro, che ha limitato gli spostamenti, soprattutto nei contesti urbani».

Secondo il presidente dell’Ancma Paolo Magri, «questi fattori, sommati a un contesto economico incerto e a un andamento climatico del mese particolarmente freddo, hanno inciso in particolare sul mercato di scooter e ciclomotori. Anche se - continua Magri - è doveroso sottolineare che il settore si confronta con un gennaio 2020 che si era rivelato positivo».

Gli scooter soffrono più di moto e ciclomotori

Osservando i dati divisi per categoria, si nota che a gennaio le immatricolazioni di scooter e moto, con 12.298 unità vendute, sono calata del 16% rispetto allo stesso periodo del 2020. A soffrire sono soprattutto gli scooter che registrano un calo del 22,98%, a fronte del -8,1% delle moto. Non positiva anche la situazione dei ciclomotori: il mercato dei cinquantini nel primo mese dell’anno totalizza 13.439 veicoli, 2.992 in meno rispetto allo scorso anno, per una flessione del 18,21%.

A gennaio crolla il mercato dell’elettrico

I dati segnalano anche un crollo del mercato delle due ruote a motore elettrico, anche se va notato che a inizio 2020 vi era stata una fiammata dovuta all’acquisto di scooter alla spina da parte di gestori di flotte. Ciò premesso, a gennaio il mercato dei veicoli a emissioni zero totalizza 485 veicoli, ovvero il 60,57% in meno rispetto allo stesso mese di un anno fa. Nel dettaglio, i ciclomotori fanno registrare un calo del 66% e gli scooter cedono il 57% con 188 mezzi immatricolati. Interessante il dato sulle moto, che chiudono in positivo raddoppiando le vendite: con 34 nuove immatricolazioni, quello delle moto alla spina resta un segmento di nicchia limitato a poche decine di unità.