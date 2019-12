MOTO / Aprilia RS 660

L' Aprilia Rs 660 ha contenuti tecnici premium e prestazioni elevate ma non esasperate per riscoprire il piacere della guida dinamica su strada. È una moto sportiva adatta a tutti i motociclisti e che non necessita di particolari doti di esperienza e capacità. L'ottimo rapporto peso-potenza - 169 kg per 100 cv dell'inedito bicilindrico parallelo - rappresenta la perfetta equazione del divertimento su strada, garantito anche dal nuovo telaio in alluminio. La sicurezza è compito della piattaforma inerziale a sei assi che permette l'ottimale funzionamento del pacchetto di aiuti elettronici Aprc.