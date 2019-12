MOTO / Benelli Leoncino 800

Nel 2020 la Leoncino cresce e arriva a quota 800. Il suo cuore pulsante è il bicilindrico quattro tempi di 754 cc, raffreddato a liquido, che offre una potenza di 81,6 cv a 9mila giri e una coppia di 67 Nm a 6500 giri; frizione con asservimento di coppia e funzione antisaltellamento in bagno d'olio e cambio a 6 velocità completano la dotazione. La ciclistica vede un nuovo telaio a traliccio tubolare con piastre in acciaio, una forcella Marzocchi up-side down con steli di 50 mm regolabile in estensione, compressione e precarico molla, un forcellone oscillante con mono centrale regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione. L'impianto frenante è by Brembo.