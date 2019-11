Moto e scooter: ecco le novità pronte per dominare il 2020 Aprilia rilancia sulle sportive Harley sfida la Bmw Gs e Honda ripropone Sh 125 /150 di Mario Cianflone

Domani si spegneranno i riflettori sull’edizione 2019 di Eicma, l’Esposizione internazionale del ciclo, motociclo e accessori che quest’anno, oltre alle moto e agli scooter (con tante novità), si è trasformata in una rassegna di soluzioni per la mobilità urbana. E, infatti, in vetrina c’erano tantissime e-bike, le biciclette a pedalata assistita che, sorta di ciclomotore 2.0 senza targa e casco (ma è meglio metterlo sempre), sono un fenomeno commerciale imponente. E poi nei tanti stand del made in China, tra imbarazzanti cloni della Vespa elettrica, ci sono moltissimi monopattini che si candidano, pur nella loro potenziale pericolosità, a mezzi urbani per l’ultimo miglio e vivono ancora in un limbo normativo. E tra questi alcuni (come gli Askoll) con tre ruote (due davanti o due dietro per dare più stabilità) e magari non incastrarsi sul pavè.

Ovviamente il grosso di Eicma sono le moto e gli scooter. Tra le prime il segmento delle maxi-naked appare il più fecondo, con una corsa alla “cavalleria” più cospicua. Apre le danze Ducati con la Streetfighter V4, che vanta 208 cv e un peso a secco di soli 178 kg. Alla rossa italiana risponde l’arancione austriaca; Ktm ha infatti rinnovato la 1290 Super Duke R: nuovo design, ciclistica inedita e motore LC8 di 1300 cc da 180 cv. Che dire poi della MV Agusta Brutale 1000 RR: anche per lei la scheda tecnica recita, alla voce potenza, 208 cv.

Kawasaki affianca alle anteprime milanesi (Ninja 1000SX, Z900 e Z650) la nuova hypernaked sovralimentata Z-H2 da 200 cv, vista al Salone di Tokyo. Per scendere a livelli più terrestri, la nuova versione RS della Thruxton interpreta la sportività in chiave café racer con 105 cv, gli stessi della nuova nuda “media” di Bmw, la F 900 R. Sempre in tema di sportive, ma carenate (da anni in sofferenza), Eicma offre due novità di rilievo. L’Aprilia Rs 660 sfoggia una tecnologia derivata dalla Superbike, innestata in una media alla portata di molti. E poi la probabile regina di Eicma: la Honda Cbr1000RR-R Fireblade ha molto della MotoGp guidata da Marc Marquez, in primis 217,5 cv che spingono solo 201 kg, con il pieno di benzina.

A parte la nuova Africa Twin 1100, presentata a settembre, tutto tace sul fronte delle maxienduro, con un’eccezione: con la Pan America Harley-Davidson intende entrare nel segmento dominato dalla Bmw R1250Gs. Passando agli scooter, il tema chiave è la sicurezza per invogliare sempre più automobilisti a passare alle due ruote. O, meglio, tre, visto che la doppia ruota anteriore è garanzia di stabilità: Yamaha espone il suo Tricity 300, Peugeot Motocycles lancia il concept Metropolis Rs, che adotta la tecnologia i-Connect, equivalente della i-Cockpit delle quattro ruote francesi, e c’è chi va oltre: Quadro, oltre al tre ruote, rinnova anche il quattro ruote Qooder, proponendolo anche in versione elettrica con l’eQooder. Anche la connettività è una chiave per attrarre giovani e automobilisti: i nuovi Piaggio Medley 125 e 150 hanno carrozzerie e motori nuovi, e il sistema MIA con cui collegare lo smartphone e gestire telefonate, comandi vocali e musica tramite la strumentazione lcd e i comandi al manubrio. A proposito di piccole cilindrate, anche Honda rinnova i suoi best seller Sh125 ed Sh150 con motori e telai nuovi, oltre a un sottosella più grande (28 litri).

Sul tema dell’elettrico ci sono molti nuovi prodotti: un vero e prorio boom. Lasciando perdere mezzi bizzarri come i molti scooter stile chopper dalle ruote enormi e dubbia omologabilità , a eicma ci sono molti oggetti seri come le tre novità Niu della gamma Gt. I nomi sono complicatI: MQiGT, l’NQiGTs Pro e UQiGT Pro, sono tutti connessi con ruote da 14”, batterie Panasonic e motori Bosch. Dall’Italia arrivano i nuovi Askoll Dixy e Dixy+ caratterizzati da uno stile più gradevole. Interessanti anche le proposte a ioni di litio di Kymco: la moto RevoNex di Kymco e lo scooter iOne.