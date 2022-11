Moto e scooter, l’invasione cinese dell’hi-tech per le due ruote

Ascolta la versione audio dell'articolo

Girando per i (pochi) padiglioni del Salone del ciclo e motociclo si ha la netta sensazione che sia in arrivo una nuova “invasione orientale” nel mercato delle due ruote, e sarà a trazione 100% elettrica. Gli appassionati di moto hanno sempre ritenuto che il loro mondo fosse incolume dalla “moda” ipertecnologica dell'elettrificazione, ma da quanto visto a Eicma 2022, forse si sbagliavano.

Zero Motorcycle

Cloni addio

Se fino a oggi l'offerta era composta in gran parte da cloni cinesi low cost, la prossima sarà caratterizzata da design originali e soluzioni tecnologiche all'avanguardia. Va riconosciuto che in un futuro a due ruote prettamente elettrico hanno creduto per primi brand come l'americana Zero Motorcycle, che è già in grado di offrire una gamma completa che spazia dalle stradali, alle motard, dalle naked fino alle sport tourer, l'italiana Energica, che ha dimostrato il proprio know-how aumentando l'autonomia delle moto presentate gli anni scorsi con un semplice aggiornamento software, e persino Harley Davidson, la cui Livewire era forse troppo avanti per i tempi (era il 2019), e ha dovuto fare i conti con tecnologie acerbe e costi di produzione ancora troppo alti. Nei prossimi anni sentiremo parlare sempre più di brand come Davinci, Horwin, Sarkcyber, Tromox e Xcol, tutti rigorosamente Made in China, che a Eicma hanno dimostrato di saper coniugare innovazione tecnologica, prestazioni e design.

Davinci

Il perché di una svolta

L'impressione è che i nuovi motori elettrici, più compatti e prestazionali, e le batterie con maggiore densità, consentano ai costruttori di “giocare” maggiormente con il design. Ne è un esempio la nuova DC100 di Davinci (26.000 euro), in arrivo nei primi mesi del 2023, che ha scelto, in maniera originale, di esaltare il pacco batteria facendone un elemento estetico caratterizzante. Le performance sono di tutto rispetto: il motore elettrico sviluppa 100 kW di potenza e ben 850 Nm di coppia massima, che le consentono di toccare i 200 km/h e arrivare a 100 km/h in tre secondi netti. La batteria da 17,7 kWh permette 400 km di autonomia (nedc) con un tempo di ricarica di 30 minuti. Al sistema frenante firmato Brembo, si affiancano ruote da 17 pollici gommate Pirelli Diablo Rosso III e soluzioni tecnologicamente interessanti come il sistema di auto bilanciamento a sei assi, l'aggiornamento software da remoto e il display centrale costituito dal proprio smartphone: con un'app è possibile avere sotto controllo tutti i parametri della moto e una “chiave digitale” senza la quale non si avvia.

Horwin Senmenti X

Chi ha ripensato alla moto elettrica ripartendo da zero è la cinese Horwing, che ha presentato gli scooter Senmenti O e l'avveniristico concept Senmenti X, basati su un telaio “intelligente” che integra motore, batteria, inverter e sensori per offrire prestazioni elevate, ridurre i pesi e garantire quindi grande autonomia. Chiamarlo scooter forse è un po' riduttivo: il Senmenti 0 è in grado di raggiungere i 200 km/h di velocità massima, accelerare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e, grazie alla batteria a 400 V, offrire un'autonomia di 300 km con un tempo di ricarica di 30 minuti, il tutto senza superare i 185 kg di peso.

Sarkcyber

Sarkcyber Technology debutta in Europa portando a Eicma 2022 scooter, moto e monopattini elettrici di design firmati da ex tecnici Honda. L'HC10 Cetus è il primo modello sviluppato dall'azienda di Shanghai dotato di un motore centrale ad alta potenza e di un sistema BMS intelligente: è basato sulla Power Integration Platform, una tecnologia che integra motore, controller e sistema di raffreddamento. Questa soluzione consiste in un collegamento morbido e non saldato tra il motore e il controller che, tramite l'eliminazione del classico cablaggio, garantisce maggiori prestazioni, efficienza e stabilità.