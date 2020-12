Moto e scooter, il mercato torna a crescere: novembre segna un rialzo del +18,7% Immatricolazioni in crescita per le due ruote in italia

Immatricolazioni in crescita per le due ruote in italia

2' di lettura

Dopo il rallentamento dello scorso ottobre, il mercato moto torna a crescere ritrovando un trend positivo. I dati di vendita di novembre, che fanno segnare un + 18,7% sullo stesso mese del 2019.

Entrando nel vivo dei dati, durante il mese di novembre i veicoli immatricolati (cilindrata superiore a 50cc) raggiungono quota 11.001 unità, facendo segnare un incremento del 19,93% rispetto allo stesso mese del 2019. A trainare verso l'alto il mercato sono soprattutto le moto che, con 5.002 veicoli venduti, registrano un'impennata del 40,86%. Positivo, in ogni caso, anche l'andamento degli scooter: 5.999 veicoli immatricolati, pari ad una crescita del 6,71%; più significativo l'andamento dei ciclomotori, che crescono del 10,38% e fanno registrare 1.457 veicoli. Nel complesso, nel mese di novembre il totale mercato (immatricolato + ciclomotori), torna a crescere a doppia cifra (+18,73%) e immette sul mercato 12.458 mezzi.

Loading...

I PRIMI UNDICI MESI DEL 2020

L'ottimo risultato del mese di novembre consente al mercato di erodere ulteriormente il ritardo accumulato rispetto allo scorso anno: i mezzi targati raggiungono 210.981 unità, portando la flessione, rispetto allo stesso periodo del 2019, a -6,58%. Del tutto analogo l'andamento di scooter e moto, con i primi che targano 120.911 veicoli, corrispondenti ad una contrazione annua del 6,76%, e le seconde che immatricolano 90.070 mezzi pari ad un calo del 6,33%. Stabili rispetto allo scorso anno i ciclomotori, che fanno segnare una crescita dello 0,83% corrispondente a 18.236 veicoli. Nel complesso il totale mercato, con 229.217 veicoli venduti, registra una flessione del 6,03% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Leggi anche Moto e Scooter, rivoluzione elettrica più veloce del previsto

MERCATO ELETTRICO

Prosegue lo stato di salute del mercato elettrico. Nel mese di novembre sono stati venduti 1.334 veicoli a emissioni zero, corrispondenti a una crescita del 95% sullo stesso mese dell'anno precedente. Il dato cumulato sfiora la soglia dei diecimila pezzi: sono infatti 9.977 i mezzi venduti dall'inizio dell'anno, con un incremento del 122%. A fare la parte del leone gli scooter, che assorbono il 58% del mercato, con 5.778 veicoli tar