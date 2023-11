Moto Guzzi Stelvio, il ritorno della crossover di Mandello

Al centro del progetto c’è sempre il classico bicilindrico a V trasversale di 90 gradi, il marchio di fabbrica Guzzi: è il Compact Block di 1042 cc, dalla potenza massima di 115 cv della V100 Mandello, ulteriormente affinato con uno sviluppo della parte bassa del motore molto limitato, per una maggior luce a terra, indispensabile per superare gli ostacoli in fuoristrada. La trasmissione finale è ad albero cardanico e si avvale di un monobraccio in alluminio. Cinque i riding mode: Turismo, Pioggia, Strada e Sport, ai quali si aggiunge Off-Road. In autostrada si apprezza il parabrezza regolabile elettricamente in altezza con un’escursione di 70 mm. Tra gli optional c’è il doppio radar anteriore e posteriore per cruise control adattivo, controllo dell’angolo cieco degli specchietti e avviso di cambio corsia.

