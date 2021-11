Moto Guzzi V100 Mandello

A Eicma 2021 vedremo probabilmente la nuova sport tourer V100 Mandello che Moto Guzzi ha svelato durante la presentazione del progetto della nuova fabbrica di Mandello del Lario. Poche le informazioni fornite: il motore è da un litro di cilindrata ed è un progetto completamente nuovo, sempre bicilindrico trasversale a V di 90° con trasmissione finale cardanica, come da tradizione Guzzi, ma raffreddato a liquido e con distribuzione a 4 valvole per cilindro. La potenza dovrebbe essere di circa 100-120 cv. Il cupolino e due piccole ali motorizzate sui lati del serbatoio rendono la nuova Guzzi la prima moto di serie dotata di aerodinamica attiva per proteggere il busto del pilota.

