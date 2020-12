Moto Guzzi V7

A 13 anni dal ritorno in chiave moderna della storica V7, Moto Guzzi rivede il suo modello più venduto dotandolo del motore della V85 TT: la potenza massima cresce del 25%, passando dai precedenti 52 cv agli attuali 65 cv; cresce anche la coppia massima (73 Nm a 5mila giri). Fari full led e linea più robusta per un modello nella sua piena maturità. La Moto Guzzi V7 sarà disponibile nella versione Stone (nera, arancione o azzurra), con cerchi in alluminio dal disegno inedito, e nella V7 Special (blu o grigia), con strumentazione analogica a doppio quadrante (tachimetro e contagiri) e i cerchi a raggi. La V7 sarà offerta anche in versione depotenziata, in linea con le limitazioni della patente A2.