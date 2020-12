Moto Guzzi V7, come cambia la classic di Mandello Nel MY2021 il modello più venduto di Moto Guzzi guadagna il bicilindrico 850 della crossover V85 TT e mostra i muscoli di Gianluigi Guiotto

Sono passati 13 anni da quando Moto Guzzi decise di riportare in vita il suo storico modello – la V7 – nato oltre 50 anni fa. Dal 2007 la V7 è stata rivista tre volte: l'ultima, la V7 III, è stata presentata a Eicma 2016. Per il 2021, l'anno del suo centenario, la Casa di Mandello ha scelto di rivoluzionare il cuore della V7, che perde la numerazione romana, ma soprattutto si dota del riuscito bicilindrico che equipaggia la V85 TT che sostituisce il precedente di 744 cc.

La potenza massima cresce del 25%, passando dai precedenti 52 cv agli attuali 65 cv; sale molto anche il valore della coppia massima che passa da 60 Nm a 4.250 giri a 73 Nm a 5mila giri, con più dell'80% della coppia disponibile già a 3mila giri. La linea è impreziosita dalla maggior cubatura del motore così come dai tubi di scarico dal differente layout; in particolare, la vista posteriore mette in risalto la trasmissione a giunto cardanico maggiorata e la ruota posteriore di più grande sezione (ora 150/70), oltre alla più robusta coppia di ammortizzatori Kayaba.

Sono nuovi anche i fianchetti e il parafango posteriore più corto, mentre il telaio doppia culla è confermato ma con l'aggiunta di elementi in acciaio nella zona del cannotto di sterzo. Molto bello il faro anteriore, full led, con luce diurna Drl che delinea la sagoma dell'aquila Moto Guzzi. La nuova strumentazione, completamente digitale, è a singolo quadrante circolare. La Moto Guzzi V7 sarà disponibile nella versione Stone (nera, arancione o azzurra), con cerchi in alluminio dal disegno inedito, e nella V7 Special (blu o grigia), con strumentazione analogica a doppio quadrante (tachimetro e contagiri) e i cerchi a raggi. La V7 sarà offerta anche in versione depotenziata, in linea con le limitazioni della patente A2.