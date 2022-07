Moto Guzzi V85 Tt Travel

La V85 Tt ha riportato il marchio dell’aquila nel mondo delle grosse enduro. Monta un bicilindrico di 853 cc, ovviamente a V di 90°, nell’iconica disposizione trasversale che da sempre caratterizza le moto di Mandello. La ciclistica vede una ruota anteriore molto stradale, da 19”, abbinata a una posteriore da 17”, e un inedito telaio in tubi d’acciaio con piastre in alluminio pressofuso di supporto alle pedane del pilota (dotate di gomma removibile per la guida in off-road). Il forcellone è, invece, in alluminio e ospita il cardano e l’ammortizzatore singolo sul lato destro (sul lato opposto c’è lo scarico), regolabile nel precarico e nell’idraulica in estensione. La forcella Kayaba ha la regolazione idraulica e del precarico della molla nello stelo destro. L’escursione, per forcella e mono, è di 170 mm. I due dischi anteriori da 320 mm lavorano con pinze Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini, coadiuvati dal disco posteriore da 260 mm; l’Abs Continental multimappa è disinseribile alla ruota posteriore per affrontare lo sterrato. La sella alta 830 mm ha una conformazione che consente a tutti di poggiare interamente almeno un piede a terra, mentre il passeggero siede comodo, con pedane rivestite in gomma e saldi e comodi appigli per le mani. La versione Travel offre di serie le valige laterali (sinistra da 33 litri e destra da 39) e il parabrezza più ampio.



Cilindrata: 853 cc

Motore: 2 cilindri a V

Potenza: 76 cv

Coppia: 82 Nm

Serbatoio: 23 litri

Pneumatici: 110/80 R 19”, 150/70 R 17”

Peso: 243 kg (in ordine di marcia)

Prezzo: 13.999 euro



