MOTO / Honda Cbr1000Rr-R Fireblade

Con 217,5 cv e 201 kg (con il pieno di benzina) la nuova Fireblade è la diretta discendente della RC213V che corre in MotoGP. Nel 2020 la Cbr1000Rr-R Fireblade guadagna un'ulteriore “R”, più che giustificata visto che monta il più potente quattro cilindri in linea che Honda abbia mai prodotto in serie. La nuova Fireblade sarà disponibile anche in versione Sp, che si differenzia dal modello standard per le sospensioni Öhlins elettroniche (al posto delle Showa pluriregolabili), e l'impianto frenante anteriore Brembo Stylema (al posto di Nissin). Arriva anche la nuova piattaforma inerziale (IMU) Bosch a 6 assi che consente una notevole precisione di calcolo del rollio, beccheggio, imbardata, e un livello di controllo indispensabile per gestire tanta potenza.