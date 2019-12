MOTO / Ktm Super Duke R

La Super Duke R, l'ammiraglia della gamma Duke di Ktm, per il 2020 è stata rinnovata integralmente: sono inediti il design delle sovrastrutture e la ciclistica (nuovo telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno), che abbinati al motore LC8 di 1301 cc ancora più potente (180 cv), al peso ridotto (189 kg, sei in meno rispetto alla versione precedente) e a un'elettronica ulteriormente sviluppata, la rendono senza dubbio una delle naked più cattive del momento. Tra le chicche della Super Duke R troviamo il bel forcellone monobraccio con monoammortizzatore fissato a un nuovo leveraggio, le sospensioni WP Apex completamente regolabili e l'impianto frenante Brembo con pinze Stylema.