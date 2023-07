Moto made in Italy, come cambia l'innovazione tecnologica di Ducati

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Nel panorama motociclistico mondiale Ducati rappresenta uno dei nomi più affascinanti e gloriosi, ma non solo: molti dei sistemi elettronici che oggi sono considerati “standard” sono stati introdotti per la prima volta dalla Casa di Borgo Panigale. Questo grazie al lavoro costante della divisione Ricerca & Sviluppo in materia di innovazione, al continuo travaso di soluzioni e know-how derivante dalle competizioni sportive e agli investimenti che l'acquisizione di Audi, avvenuta ormai 11 anni or sono, ha permesso. Nelle moto moderne l'elettronica gioca un ruolo fondamentale: le soluzioni elettroniche consentono di affinare il carattere di ogni moto in funzione della destinazione d'uso, che sia permettere le migliori performance in pista, ad esempio con la Panigale V4, oppure regalare un viaggio più confortevole ed emozionante in sella a una Multistrada V4.

15 anni di innovazioni

Nel 2008, con la 1098R, Ducati è stata la prima Casa motociclistica a introdurre il Traction Control su una moto, alzando l'asticella in termini di prestazioni e sicurezza delle supersportive. Solo un anno dopo, il faro anteriore a LED introdotto sullo Streetfighter 1100 ha rappresentato un'altra anteprima mondiale della Casa di Borgo Panigale.

Loading...

Nel 2010 è l'anno della prima moto al mondo in grado di “cambiare carattere”: la Multistrada 1200 S era infatti dotata del primo Riding Mode. Altre innovazioni elettroniche introdotte da Ducati sono state la strumentazione TFT del Diavel (nel 2011) e l'introduzione in campo motociclistico del gruppo ottico Full-LED e della gestione elettronica del freno motore (nel 2011 sulla 1199 Panigale).

Diverse le innovazioni che si sono concentrate sulla sicurezza: nel 2014 Ducati ha presentato, assieme a Dainese, la Multistrada 1200 Touring D|Air con un sistema integrato in grado di dialogare con l'airbag della giacca. All'epoca i sistemi di airbag non garantivano gli attuali standard di sicurezza, mentre il sofisticato sistema della Multistrada inviava il segnale di attivazione in soli 20 millisecondi in caso di urto o scivolata.

Nel 2018 è stato introdotto per la prima volta il sistema Slide By Brake, che permette la derapata controllata in frenata sulla Panigale V4, mentre nel 2020, con la Multistrada V4, Ducati è stata la prima Casa motociclistica a introdurre nel mondo delle due ruote i radar, che hanno successivamente permesso l'implementazione dei sistemi di Adaptive Cruise Control e Bilnd Spot Detection.