Moto Morini X-Cape (2.260 immatricolazioni)

Altra enduro stradale in classifica, la X-Cape di Moto Morini monta un cerchio anteriore da 19 pollici ed è spinta da un bicilindrico frontemarcia di 649 cc con distribuzione a quattro valvole per cilindro, iniezione elettronica e una potenza di 60 cv. Proposta a poco più di 7mila euro, vanta una dotazione tecnica interessante: telaio a traliccio in tubi di acciaio, forcellone in alluminio con mono Kayaba e forcella Marzocchi a steli rovesciati da 50 mm completamente regolabile. L'altezza della sella da terra è di 845 mm, ma esiste la versione ribassata da 820 mm. Limitata l'elettronica rappresentata dal solo Abs, disinseribile, integrato con l'impianto frenante Brembo con due dischi (298 mm l'anteriore e 255 mm il posteriore). La strumentazione è costituita da un ampio display Tft da 7”. Il peso a secco è di 213 kg.

