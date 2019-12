MOTO / Suzuki V-Strom 1050

Per il 2020 Suzuki ha effettuato un restyling della sua endurona di famiglia, la V-Strom, il cui bicilindrico a V di 90° raffreddato ad acqua da 1037 cc con distribuzione bialbero Dohc è stato ulteriormente sviluppato: ora è Euro5, offre una coppia robusta e costante ai medi e un'elevata potenza agli alti, con una progressione lineare. Arrivano inoltre il cruise control, un nuovo faro a led, e un inedito manubrio in alluminio a sezione variabile. Ricca l'elettronica con il pacchetto Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) che sfrutta una piattaforma inerziale Imu di ultima generazione per rilevare accuratamente la posizione della moto in sei direzioni su tre assi.