MOTO / Triumph Tiger 900

Arriverà ad aprile la nuova Triumph Tiger 900, disponibile in due versioni, la fuoristradistica Rally e la viaggiatrice GT. Entrambe condividono il tricilindrico Euro-5 a dodici valvole di 888 cc, capace di offrire una coppia cresciuta del 10% rispetto alla versione di 800 cc per un valore di 87 Nm a 7.250 giri; cresce anche potenza massima - +9% - ora di 95,2 cv. Nuova anche la strumentazione Tft da 7” con sistema di sistema di connettività My Triumph integrato (quest'ultima riservata alle versioni Pro). Sei i riding mode: Rain, Road, Sport, Rider, Off-Road, Off-Road Pro.