Motoairbag Mab v3, ecco l’airbag che si indossa

1' di lettura

Motoairbag Mab v3 e il nuovo sistema di protezione attiva individuale pensato per i motociclisti. In pratica è un gilet che si indossa sopra la normale giacca e grazie al sistema Fast Lock l'airbag (certificato En1621/4 di Livello 2 che protegge sia il torace sia schiena), contenuto in esso si attiva in meno di 5 millisecondi in caso di incidente. Fast Lock si attacca alla moto e funziona come una cintura di sicurezza, scattando solo in caso di necessità. Motoairbag Mab v3 è disponibile in 3 colorazioni e in 3 taglie al prezzo di 599 euro. (d.l.)

