Motociclisti 2020: sicuri e alla moda I trend proposti a Eicma puntano su abbigliamento protettivo e caschi con design. Cromatismi e materiali aderenti alle attuali tendenze senza dimenticare gli aspetti tecnici e protettivi di Danilo Loda

Il casco Agv. Confortevole, è molto leggero grazie a un peso di soli 1.220 grammi dovuto alla calotta realizzata in fibra carboaramidica. Le nuove collezioni prevedono molti capi hi-tech che si possono indossare tutti i giorni

3' di lettura

Anche per il 2020 i motociclisti potranno contare su caschi sempre più sicuri ma anche confortevoli da indossare e con colori e design al passo con i tempi. Lo stesso trend è ben evidente anche nei capi di vestiario che sono sempre più simili a quelli che si indossano tutti i giorni, ma a cha a differenza di questi offrono tutte quelle caratteristiche indispensabili che li rendono adatti ad essere utilizzati in sella alla propria due ruote.

Caschi

Momodesign FgTr Joker è la nuova linea del famoso casco della casa milanese per il 2020. Un nuovo slancio creativo per il demi-jet che, in questa edizione speciale, rivede l’iconica calotta con due colori che conferiscono una doppia e unica personalità e un look sofisticato. Sarà disponibile da dicembre al prezzo di 219 euro. Si arricchisce di una nuova imbottitura interna “Clima Confort Plus” con innovativa costruzione a rete e del sistema di regolazione della posizione della cuffia (Lpc - Liner Positioning Control) la nuova versione dell’“apribile” Nolan N100-5 in vendita al prezzo di 440euro. Per gli amanti del rancig, X-lite propone la nuova versione del modello X-803RS Ultra Carbon arricchito da un esclusivo allestimento pista che comprende visiera Dark Green aggiuntiva nella scatola, appendice aerodinamica (Ras – Racetrack Aerodynamic Spoiler) ed esclusivo sistema di regolazione della posizione della cuffia (Lpc - Liner Positioning Control). È in vendita a partire da 600 euro. Nasce con le migliori tecnologie sviluppate per la MotoGP Il casco stradale Agv K6 che combina il massimo della sicurezza con un peso statico e dinamico unico, pari a soli 1.220 grammi. Questo grazie alla calotta realizzata in fibra carboaramidica e cinque differenti densità della calotta in polistirolo. Confortevole, performante e sicuro: è l’X.22 Planet, il casco jet dell’ultima linea proposta da Givi con calotta in tecnopolimero che rimanda ai caschi integrali e una lunga visiera che copre il viso fino al mento. Proposto in due versioni: Hyper (132 euro), con grafiche vivaci e inserti fluo e Solid (129 euro) in tre varianti a tinta unita. CityCruiser è il nuovo “ultra-jet” di Shark che mette sul piatto un design all’avanguardia, colori innovativi, leggerezza e sicurezza, tutto in un unico modello pensato per gli spostamenti cittadini quotidiani, e non solo. Il comfort è garantito dai nuovissimi interni in “Microtech” un materiale green, certificato Aegis e dalla visiera di classe ottica 1, senza alcuna distorsione visiva. Il prezzo parte da circa 200 euro. Il nuovo tech-jet Helios di Airoh è disponibile in tre diverse misure di calotta esterna realizzate in Hrt (High Resistant Thermoplastic), e integra un Sun Screen Visor e interni ipoallergenici completamente removibili e lavabili. Il nuovo FF900 Valiant II di LS2 si fregia della doppia omologazione P/J quindi utilizzabile sia come casco integrale sia come casco jet. Spiccano il cinturino rinforzato e la chiusura micrometrica in metallo cromato per evitare lo sganciamento del casco in caso di incidente o impatto. Prezzi a partire da 319 euro.

Abbigliamento

Dainese Smart Jacket è il primo gilet airbag con tecnologia D-air che può essere indossato sopra o sotto qualsiasi giacca e non necessita di essere connesso con la moto. Disponibile in versione uomo e donna si può anche ripiegare, per essere riposto in uno zaino o nel bauletto. Ha un prezzo di 600 euro. Per i biker e gli urban commuter che si apprestano ad affrontare l’inverno Blauer H.T. propone Easy Winter Man & Woman 2.0, le giacche invernali con imbottitura ecologica Dupont Sorona. Entrambi i modelli sono certificati, forniti e predisposti per protezioni rimovibili su gomiti, spalle e schiena. Prezzi a partire da 350 euro. Tucano Urbano lancia tre nuove giacche dai tagli diversi che richiamano nello stile altrettante zone storiche della città di Milano: Scala (300 euro) il car coat in onore di uno dei simboli della città meneghina più classica, Brera (280 euro) il giaccone destinato al quartiere raffinato e artistico per eccellenza, e infine Isola (250 euro) una giacca di taglio corto pensata per i più giovani. Bering Oural è una giacca lunga in versione uomo e donna pensata per gli inverni più rigidi. La costruzione è a due strati, con quello esterno realizzato in Fibretech 600D accoppiato a una membrana impermeabile dalle ottime doti di traspirabilità. È disponibile nel solo colore nero con dettagli rossi e in materiale riflettenti su busto e maniche. Il prezzo di è di 250 euro.