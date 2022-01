Motor Bike Expo 2022, giovedì 13 gennaio si torna in sella

Ascolta la versione audio dell'articolo

Torna nel mese di gennaio la manifestazione dedicata alle moto nella città di Romeo e Giulietta: Motor Bike Expo, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia in corso, apre i battenti giovedì 13 gennaio. Saranno quattro giorni in cui le moto e i motociclisti saranno al centro dell'attenzione, con otto padiglioni aperti al pubblico per consentire la massima dislocazione delle persone (19mila al giorno il numero massimo di visitatori ammessi).

Custom, in primis

Motor Bike Expo è tradizionalmente legata al mondo del custom. Una delle novità dell'edizione 2022 è l'allestimento, al Padiglione 1, del Custom District, un'area interamente dedicata alla cultura custom, caratterizzata dalla presenza di stand particolarmente scenografici, artisti, customizer e protagonisti della scena internazionale. Tra i nomi attesi, Abnormal Cycles, Boccin Custom Cycles, Boman, Dox, Low Society, Morgese, Moto Marinelli, Niko Bikes, Pdf, Radikal Chopper. E non mancheranno anche le auto customizzate. È prevista inoltre la presentazione di ben 50 nuove special, tra cui cinque special di Carlo Colombo di Asso Special Bikes.

Il produttore di pneumatici Metzeler, al padiglione 2, esporrà due special: la Naskar Project 02, realizzata su base Harley-Davidson Softail Standard del 2001 dalla sinergia milanese CD Garage e Kustom Family, e l'Harley-Davidson Pan America 1250 Special customizzata che calzerà i nuovi pneumatici dedicati all'offroad, i Karoo 4, disponibili da marzo 2022.Ospiti internazionali

Uno degli ospiti più attesi è il 30 volte Campione del mondo di trial Toni Bou, che nelle giornate di sabato e domenica si esibirà di fronte al pubblico di Motor Bike Expo in una sessione di salti, evoluzioni e “tricks” all'interno del padiglione 8. Altri nomi internazionali che si possono incontrare a MBE sono quelli degli artisti americani Ray Drea (capo del dipartimento di design di Harley-Davidson dal 2012 al 2019), del fotografo Michael Lichter e di Franco Picco di ritorno dalla Dakar.

Nuovi modelli

Saranno presenti anche le case motociclistiche. Benelli esporrà i modelli della nuova gamma, con i riflettori accesi sull'attesissima adventure bike Trk 800, che affianca la best-seller Trk 502 X. L'altra “punta di diamante” dell'esposizione sarà la Leoncino, nelle nuove versioni 800, 800 Trail e 125. Ducati presenterà gli ultimi modelli come Desert X, Panigale V4 S, Streetfighter e Multistrada. Bmw esporrà la gamma Heritage, che comprende la cruiser R18 e le R NineT, proposte in anteprima anche nelle versioni customizzate dai top builder di fama mondiale e personalizzate dalla linea di accessori. Royal Enfield a Verona presenterà la gamma completa delle bicilindriche 650 Interceptor e Continental GT, oltre alle nuove entry level Meteor e Classic 350 e alla collaudata Himalayan 410. Per l'avvenimento Royal Enfield esporrà tre special costruite sulla piattaforma 350, fra bobber e flat track. Yamaha sarà protagonista al padiglione 6 dedicato al mondo del racing.