Motore tre cilindri da 261 cv

Un'auto disruptive come Yaris Gr non poteva non montare un powertrain inedito e con qualche caratteristica “speciale” derivante dal motorsport.

Gli ingegneri Toyota e Gazoo hanno optato per un tre cilindri turbo da 1.6 litri capace di erogare 261 cv e una coppia di 360 Nm. È il tre cilindri più potente al mondo.

Lo scatto è davvero impressionante: Gr Yaris è in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi, fino a una velocità massima limitata elettronicamente di 230 km/h.