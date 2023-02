Motore V6 Nettuno

Il sei cilindri twin turbo da 3000 cc di Granturismo si sviluppa attorno alla tecnologia MTC, (Maserati Twin Combustion) apparsa per la prima volta sul motore Nettuno che spinge la supersportiva MC20 e che utilizza una tecnologia brevettata di combustione a precamera derivata dai motori di Formula1. Rispetto al motore Nettuno di MC20, il sei cilindri di Granturismo si presenta con coppa a umido e non più a secco. Il motore è dotato di disattivazione dei cilindri. In determinate condizioni di funzionamento, la bancata di destra viene disattivata, mantenendone a riposo il valvetrain grazie ad un sistema di punterie collassabili: un risultato raggiunto con uno specifico circuito dell'olio e l'utilizzo di componenti di ultima generazione. sistema a precamera passiva, presentato per la prima volta con MC20, è una soluzione unica sul mercato che permette l'accensione della combustione in un volume separato. Al propagarsi della fiamma, la combustione viene trasferita dal volume della precamera al volume della camera di combustione tradizionale mediante una serie di fori appositamente dimensionati. Il risultato è una combustione più rapida, uniforme ed efficiente. La vera innovazione è l'utilizzo di questo componente in congiunzione ad una seconda candela che, unita al doppio sistema di iniezione, fa coesistere (all'interno dello stesso motore) due sistemi di combustione. In pratica, al sistema di combustione tradizionale è stato abbinato un sistema di combustione a precamera. Questa soluzione tecnica permette di ottimizzare i dati prestazionali (potenza, coppia e consumi) in qualunque condizione di utilizzo, grazie alla possibilità di poter scegliere la modalità di combustione ottimale. Questi due sistemi devono quindi attivarsi singolarmente o in contemporanea a seconda della richiesta di coppia motrice senza rendere percepibile al guidatore alcuna discontinuità in termini di performance, rumorosità e comfort di guida.



7/11 9/11 Menu