Motori 24, i 10 articoli più letti del 2019 di Simonluca Pini

3' di lettura

Il 2019 è stato un anno ricco di eventi per il mondo dell'auto, a partire dal lungo elenco di novità elettrificate fino all'annuncio della fusione tra FCA e PSA che porterà alla nascita di un gruppo da quasi dieci milioni di veicoli. La notizia più letta di Motori 24 riguarda però le emissioni delle auto Diesel di ultima generazione, ormai prive di sostanze inquinanti ma ancora sotto attacco da parte dell'opinione pubblica e dalle amministrazioni comunali. Il 2020 alle porte sarà invece l'anno della rivoluzione elettrica, con tanti modelli a zero emissioni pronti ad arrivare in concessionaria.

1. Diesel, ecco perché i nuovi motori sono super puliti ma nessuno ne parla

La notizia più letta nel 2019 di Motori 24 riguarda il tema delle emissioni dei diesel di ultima generazione. Infatti dagli Euro 6 a gasolio escono sostanze inquinanti in quantità talmente basse da non essere significative ma, nonostante questo, il diesel continua ad essere demonizzato e l'attenzione sulle emissioni reali continua ad essere bassa per lasciare spazio alla corsa all'elettrificazione.

2. Auto elettriche, ecco la verità sulle batterie del futuro

Al secondo posto delle notizie più lette troviamo il tema delle batterie del futuro dedicate alle auto elettriche. Le batterie agli ioni di litio continueranno a migliorare grazie agli importanti investimenti dei costruttori. Le più promettenti sono le batterie al litio allo stato solido. In molti ritengono che saranno il prossimo passo, decisivo perché promettono prestazioni 8-10 volte superiori.

3. Rottamazione auto, 7 modelli per ricevere il bonus / Grande Punto

La terza notizia più letta parla di rottamazione auto per ricevere i bonus dallo Stato, con la Fiat Grande Punto che si conferma il modello più cliccato. Prodotta a partire dal 2005, la Fiat Grande Punto montava motori a benzina e diesel con omologazione Euro 4. Visto la lunga presenza sul mercato, è importante controllare sulla carta di circolazione il livello di emissioni.

4. Fca-Psa, tutti i vantaggi di una fusione planetaria tra piattaforme e tecnologie condivise

Al quarto posto delle notizie più lette l'accordo tra FCA e PSA, con tutti i vantaggi in termini di piattaforme e tecnologie condivise. Il nuovo maxi gruppo sarà in grado di costruire quasi 10 milioni di veicoli all'anno e arriveranno molte novità come il futuro suv Alfa Romeo compatto anche in versione elettrica.