Motori elettrici a flusso assiale, Mercedes li produrrà nello stabilimento di Berlino

Mercedes-Benz costruirà motori elettrici a flusso assiale ad alte prestazioni nello stabilimento di Berlino, che verrà riammodernato per raggiungere nuovi traguardi di digitalizzazione ed elettrificazione tracciando un nuovo corso per il suo futuro e ampliando il suo portafoglio di prodotti. La scorsa estate Mercedes ha annunciato l’acquisizione di Yasa, produttore inglese di motori elettrici high performance, garantendosi così l’accesso a un’esclusiva tecnologia a flusso assiale che consentirà di ampliare la sua integrazione verticale e la creazione di valore nello sviluppo e nella produzione.

Da quest’anno le operazioni dello stabilimento di Berlino includono già l’assemblaggio di unità di azionamento elettriche per modelli Mercedes-EQ compatti e del cosiddetto EE Compartment. Inoltre la realizzazione del Mercedes-Benz Digital Factory Campus a Berlino per lo sviluppo, il test e l’implementazione di applicazioni software pionieristiche, ha raggiunto una fase avanzata. Il prossimo anno entreranno in funzione una serie di linee pilota all’avanguardia.

Berlino diventerà così il centro di competenza per la digitalizzazione nella rete di produzione globale Mercedes e supporterà il lancio mondiale di nuove versioni e app nell’ecosistema MO360. Allo stesso tempo il campus diventerà un centro di formazione e qualificazione con approcci innovativi nell’area dell’implementazione digitale. Mercedes investirà un importo a tre cifre (in milioni di euro) nella trasformazione dello stabilimento di Berlino entro i prossimi sei anni.