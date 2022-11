Motori Euro 7, le nuove norme: sterzata sulle emissioni di diesel e benzina dal 2025

Obiettivi ambiziosi

Bruxelles fissa un principio molto chiaro: per auto e furgoni, i limiti di emissione dei gas di scarico sono fissati al livello più basso attualmente imposto dal regolamento dell’Euro 6 alle autovetture. Dunque le auto dovranno tararsi su emissioni minime già previste mentre i limiti si inaspriscono per i furgoni, ma anche e soprattutto per camion e bus.

«Il vantaggio ambientale della proposta della Commissione è molto limitato, mentre aumenta pesantemente il costo dei veicoli» sottolinea Oliver Zipse, a capo di Acea e ceo di Bmw. La proposta Euro VII poi è particolarmente dura per i camion. «Per conformarsi all’Euro VII, i produttori di camion dovranno trasferire sostanziali risorse ingegneristiche e finanziarie dai veicoli elettrici a batteria e a celle a combustibile al motore a combustione interna. Ciò avrà un forte impatto sulla nostra transizione verso veicoli a emissioni zero. Non fa bene al clima, non fa bene alla salute delle persone e non fa bene al settore» ha affermato Martin Lundstedt, ceo del Gruppo Volvo e referente in Acea per i veicoli commerciali.

Clepa, l’associazione delle imprese della componentistica in Europa mette l’accento su due aspetti: i problemi di tempistica e fattibilità, tecnica ed economica, «da affrontare per garantire che le nuove regole possano essere attuate».

L’impatto

Le stime della Commissione parlano di una riduzione delle emissioni totali di NOx di auto e furgoni del 35% rispetto a Euro 6 e del 56% rispetto a Euro VI per autobus e camion. Anche il particolato dal tubo di scappamento calerà del 13% per auto e furgoni e del 39% per autobus e camion. In sostanza, per Bruxelles gli standard di CO2, già fissati a zero nel 2035 per auto e commerciali leggeri e e la regolamentazione sulle emissioni inquinanti sono considerati complementari per raggiungere la decarbonizzazione e il passaggio alla mobilità sostenibile.

Quello che invece ribadisce l’industria è che l’impatto dei nuovi standard sulle emissioni sarà limitato, se confrontato con la mole di investimenti che sarà necessario mettere in moto. «I responsabili politici dovrebbero concentrarsi su misure che accelerino il rinnovo della flotta, dando la priorità agli investimenti in veicoli a emissioni zero» dice l’Acea.