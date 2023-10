Motori green, alternative fuori dagli schemi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La mobilità sostenibile sta aprendo a una serie di tecnologie antagoniste dell'elettrico puro e al full hybrid che sfruttano le (enormi) potenzialità del caro e vecchio motore termico rientrando nella categoria Erev: Extended range electric vehicle, chiamate anche “elettriche a benzina”. In passato ci sono stati diversi esempi, ormai usciti di scena, come Opel Ampera, Bmw i3 Range Extended e Chevrolet Volt. Ma in tempi più recenti, quando le istituzioni sono più stringenti su norme e tempistiche, sono tre le ultime tecnologie che guardano in questa direzione: Nissan e-Power, il nuvo sistema Extented Range made in BYD e, ancora, Mazda che riporta in auge il motore Wankel con funzione Extended Range.

Il sistema e-Power, inventato da Nissan, è presente sul mercato giapponese già dal 2017, dove ha riscosso un notevole successo. Mentre in Italia e in Europa è arrivato solo nel 2022 sui modelli Qashqai e X-Trail in una versione aggiornata per rispondere alle esigenze del Vecchio Continente. Il sistema combina un motore elettrico, che è l'unico atto a far muovere le ruote, e un motore a benzina, con funzione di ricarica della batteria. Il funzionamento è simile a quello di un'auto elettrica, riducendo le emissioni e i costi di esercizio, ma senza spina né soste di ricarica. Oltre al motore a combustione, l'e-Power si serve anche della frenata a recupero di energia per contribuire a mantenere carica la batteria.

Dal Giappone arriva anche la novità di Mazda introdotta sul modello MX-30 R-EV, che riprende dalla sua storia una tecnologia mai sfruttata appieno: il motore rotativo Wankel. Il nuovo suv elettrico dispone di un sistema composto da un motore elettrico e una batteria con capacità ridotta ricaricata da un motore rotativo di tipo Wankel. L'accumulatore può essere caricato anche da una presa elettrica esterna, facendo rientrare la vettura nella categoria Plug-in Hybrid.

Anche in Cina la tecnologia Erev è molto diffusa E il marchio cinese Byb ha ha deciso di portare questa tecnologia nel Vecchio Continente: il sistema comprende un motore elettrico che dà la trazione e uno termico che funge da generatore per la batteria quando il livello di energia è basso, rinviando o evitando quindi la sosta per la ricarica.