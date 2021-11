Motori interamente a batteria elettrici per le navi a corto raggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’enorme spinta verso la decarbonizzazione che si sta manifestando sia a livello mondiale sia da parte dell’Unione europea ha riflessi estremamente incisivi anche sul settore dello shipping. E non poteva che essere così, visto che quasi il 90% delle merci spostate nel globo viene movimentato via mare.

Spinti da regole sempre più stringenti in materia di tutela dell’ambiente, dettate sia dall’International maritime organization (Imo) sia dall’Ue, gli armatori stanno puntando sempre più sulle soluzioni green offerte dalla tecnologia, che si stanno indirizzando sempre di più verso l'utilizzo della propulsione ibrida, con una componente elettrica, per le navi.

Un sistema che si associa all’utilizzo di nuovi carburanti (che sarebbe più corretto definire combustibili), e a tecnologie per ridurre comunque le emissioni, come gli scrubber (sorta di marmitte catalitiche per i motori navali), visto che, al momento, la tecnologia disponibile non è ancora in grado di realizzare motori full elctric per le grandi navi.

A spiegare lo stato dell’arte, a livello mondiale, dell’elettrificazione nel trasporto marittimo è Giosuè Vezzuto, executive vice president del settore marine del Rina, multinazionale italiana di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica che opera anche come ente di classificazione navale.

Propulsione elettrica a bordo

«L’elettricità - chiarisce Vezzuto - viene normalmente utilizzata, sulle navi, per l’alimentazione dei servizi ausiliari di bordo; ma già dagli anni ’90 sulle unità per passeggeri si è iniziato a usare l’energia elettrica come fonte per la propulsione. Il problema è che questa viene creata da generatori diesel che, collegati ad alternatori, producono appunto elettricità». Insomma, un sistema non propriamente sostenibile dal punto di vista ambientale.