Nissan non migliora le previsioni di fine esercizio

TOKYO - Nissan mantiene invariata la previsione di un utile netto a fine esercizio di 525 miliardi di yen e di un utile operativo a 710 miliardi, dopo aver reso noto un calo dei profitti operativi del 14,3% a 503,2 miliardi di yen nei primi nove mesi dell'esercizio (aprile-dicembre 2016) su ricavi in contrazione del 7,6% a 8.260 miliardi di yen. A cambi costanti, pero', i profitti operativi nei nove mesi risulterebbero in aumento del 30,1% e i ricavi del 5,4 per cento.

Nel terzo trimestre fiscale (ottobre-dicembre) l'utile netto e' salito del 3,5% a 131,7 miliardi di yen (1,17 miliardi di dollari) nonostante una leggera diminuzione dei ricavi e fattori valutari sfavorevoli.

Nel periodo aprile-dicembre 2016 Nissan ha venduto 3,99 milioni di veicoli (+2,6%), con una performance guidata in volumi dagli Usa (1,16 milioni, +4,2%) e miglioramenti in Europa ( +5,5% a 474mila unita', Russia esclusa), oltre che in Cina.

Nissan ha confermato l'intenzione di alzare il dividendo annuale del 14,3% a 48 yen per azione. Nell'anno fiscale a tutto marzo, la societa' conta di vendere 5,6 milioni di veicoli (+3,3%).

L'azienda ha avuto oggi una cattiva notizia dalla Corea del Sud, dove un tribunale amministrativo ha respinto il suo ricorso contro la decisione del Ministero dell'Ambiente di penalizzarla con l'accusa di aver alterato i dati sulle emissioni del Qashqa diesel. Un portavoce di Nissan ha ribadito la posizione secondo cui l'azienda non ha utilizzato dispositivi finalizzati ad alterale i dati sulle emissioni.

Intanto l'alleanza Renault-Nissan guidata da Carlos Ghosn guadagna terreno ed e' arrivata a un passo dalle prime posizioni mondiali. Nel 2016 ha infatti venduto 9,96 milioni di veicoli, appena sotto i 10,01 milioni di General Motors e i 10,18 milioni di Toyota, la quale ha dovuto cedere il primato globale a Volkswagen (10,31 milioni). Il raggruppamento franco-giapponese ha aggiunto di recente quasi un milione di veicoli al suo carnet con l'acquisizione del controllo di Mitsubishi Motors. La lotta per la posizione top nel mondo e' ormai a quattro.

