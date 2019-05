Salone di Ginevra 2017, tutte le novità dai suv alle hypercar fino all’auto senza volante

GINEVRA - L'87esima edizione del Salone di Ginevra apre i battenti alla stampa presentando un lungo elenco di novità. Aperta al pubblico dal 9 al 19 marzo, la kermesse ginevrina è pronta a stupire i visitatori grazie al lungo elenco di anteprime mondiali, a partire dalla Ferrari 812 Superfast fino a concept che anticipano la mobilità del futuro come l'auto elettrica a guida autonoma – senza volante - presentata da Volkswagen.

Oltre al concept Sedric, Volkswagen presenta a Ginevra la nuova Arteon e la Tigual AllSpace con abitacolo a sette posti e passo lungo. Restando tra i costruttori tedeschi Audi porta a Ginevra l'inedita RS Q8, Suv coupé da 600 cavalli, e le nuove RS 3 Sportback, RS 5 e Q5 RS. Passando allo stand Mercedes-

Benz tante le novità proposte dalla Stella, a partire dalla nuova Classe E Cabrio fino all'AMG GT Concept, inedita quattro porte dalle linee sportive, oltre alle GLA 2017, GT C Roadster Edition, C43 AMG Coupé e Maybach G650 Landaulet.

Smart presenta la fortwo Brabus Cabrio Edition #e la forfour Crosstown Edition, mentre Bmw invece ha scelto il Salone di Ginevra per il debutto in anteprima mondiale della nuova Serie 5 Touring, oltre al restyling della Serie 4 e di una i8 in edizione limitata. Restando tra i marchi tedeschi Opel, dopo aver detto addio a GM per passare a Psa, presenta in Svizzera il SUV Crossland X e l'Insigna Grand Sport. Allo stand Porsche riflettori puntati sulla Panamera Sport Turismo e sulla potente 911 GT3.

Rimanendo in casa del Gruppo Volkswagen, Seat presenta al grande pubblico la nuova Seat Ibiza mentre Skoda mostra le rinnovate Rapid e Citigo, oltre a nuove versioni della Kodiaq e alla potente Octavia RS 245. Tra le supercar del gruppo tedesco troviamo invece le nuove Bentley Continental Supersport, Bentayga Mulliner, la concept elettrica EXP 12 e la Bugatti Chiron in colorazione Blue Royal. Tra le hypercar Pagani presenta la Huayra Roadster da 764 cavalli, McLaren la 720S, Aston Martin la Vanquish S e la novità Valkyrie, Lamborghini la Huracan Performante, Ferrari la 812 Superfast da 800 cavalli e le non mancano le esclusive Glickenhaus SCG003S, Zenvo TS1 GT, l'elettrica coreana Dembrium da 1500 cavalli e l'Italdesign Zerouno.

Tra gli stand italiani Maserati porta la gamma 2017 e Alfa Romeo presenta al grande pubblico la Stelvio. In casa Fiat arrivano edizioni limitate e serie speciali per 500, Tipo, 500X e 124 Spider, mentre Abarth porta la 595 Pista, la 695 XSR Yamaha Limited Edition e la 124 Scorpione. Lasciando l'Italia ma restando in casa “FCA”, Jeep presenta la nuova Compass, inedite serie speciali per la Wrangler e la gamma Trailhawk.

Un lungo elenco di novità anche tra i costruttori francesi a partire dalla Peugeot Instinct Concept, prototipo ibrido plug-in a guida autonoma. Tra i marchi del Gruppo PSA Citroën presenta la C-Aircross Concept e la multispazio SpaceTourer 4X4 Ë Concept, mentre DS svela al grande pubblico la nuova DS 7 Crossback. In casa Renault invece non manca la Captur restyling e una nuova concept a zero emissioni, mentre Dacia presenta la MCV Stepway. Restando in Europa Land Rover mostra la nuova Velar, Jaguar la I-Pace e la gamma 2017 mentre Volvo ha scelto Ginevra per l'anteprima mondiale della nuova XC60, Suv medio pronto a bissare il successo della prima generazione. Spostandoci ai costruttori asiatici Nissan presenta la Qashqai restyling e il programma Nissan Intelligent Mobility dedicato alla mobilità del futuro, Suzuki presenta la nuova Swift, Mazda la gamma 2017, Infiniti la QX50 Concept mentre Toyota punta i riflettori su Yaris restyling e il concept i-Tril.

Tra i marchi coreani Kia presenta al pubblico la nuova Picanto e la Stinger, Hyundai la nuova i30 wagon e il prototipo a idrogeno FE Concept, mentre SsangYong alza il telo sulla Korando 2017 e sulla Xavl concept.

